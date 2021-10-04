Должнице назначили 100 часов обязательных работ
В Улан-Удэ должница по алиментам отработала 100 часов обязательных работ уборщицей служебных помещений в школе.
41-летняя гражданка по решению суда ежемесячно должна выплачивать алименты на содержание троих детей. Однако платила она крайне редко, из-за чего образовалась задолженность в размере около 723 тысяч рублей.
- Родительница была должным образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Судебный пристав неоднократно направлял повестки с требованием явиться на приём и оплатить имеющуюся задолженность. Однако предупреждения не оказали должного воздействия, и должница в службу судебных приставов не явилась. В отношении неплательщицы алиментов был составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил должнице 100 часов обязательных работ, - рассказали в УФССП по Бурятии.
На сегодняшний день женщина отработала 100 часов уборщицей.
Кроме того, руководство школы предложило женщине трудоустроиться официально. Благодаря этому она сможет выплачивать задолженность по алиментам.
Улан-удэнку за неуплату алиментов обязали работать уборщицей
Общество, Фото:
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