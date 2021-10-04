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Улан-удэнку за неуплату алиментов обязали работать уборщицей

Улан-удэнку за неуплату алиментов обязали работать уборщицей
Общество,  Фото:pexels.com
Должнице назначили 100 часов обязательных работ

В Улан-Удэ должница по алиментам отработала 100 часов обязательных работ уборщицей служебных помещений в школе.

41-летняя гражданка по решению суда ежемесячно должна выплачивать алименты на содержание троих детей. Однако платила она крайне редко, из-за чего образовалась задолженность в размере около 723 тысяч рублей.

- Родительница была должным образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Судебный пристав неоднократно направлял повестки с требованием явиться на приём и оплатить имеющуюся задолженность. Однако предупреждения не оказали должного воздействия, и должница в службу судебных приставов не явилась. В отношении неплательщицы алиментов был составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил должнице 100 часов обязательных работ, - рассказали в УФССП по Бурятии.

На сегодняшний день женщина отработала 100 часов уборщицей.

Кроме того, руководство школы предложило женщине трудоустроиться официально. Благодаря этому она сможет выплачивать задолженность по алиментам.



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