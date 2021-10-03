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В Бурятии пройдет конкурс сочинений для старшеклассников

В Бурятии пройдет конкурс сочинений для старшеклассников
Общество,  Фото:pexels.com
Сочинения участники напишут одновременно

16 октября в Бурятском государственном университете пройдёт VI республиканский конкурс сочинений для школьников 9-11 классов в очной форме. Конкурс посвящён 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского, сообщили в минобрнауки Бурятии.

Общая тема конкурса – духовно-нравственный потенциал русской литературы. Участники самостоятельно выберут жанровую форму сочинения (очерк, рассказ, репортаж, эссе и т.д.), объём которого не регламентируется.

На то, чтобы написать сочинение, будет дано три часа.

Регистрация участников конкурса начнется с 09.00 в корпусе БГУ №2 на втором этаже, около кабинета № 2213.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 16 октября по электронному адресу ddolgor@mail.ru. Участники, не успевшие подать заявку заблаговременно, могут оформить её во время регистрации.

Участникам конкурса сочинений необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты.

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