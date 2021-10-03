В Бурятии пройдет конкурс сочинений для старшеклассников

Сочинения участники напишут одновременно



16 октября в Бурятском государственном университете пройдёт VI республиканский конкурс сочинений для школьников 9-11 классов в очной форме. Конкурс посвящён 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Общая тема конкурса – духовно-нравственный потенциал русской литературы. Участники самостоятельно выберут жанровую форму сочинения (очерк, рассказ, репортаж, эссе и т.д.), объём которого не регламентируется.



На то, чтобы написать сочинение, будет дано три часа.



Регистрация участников конкурса начнется с 09.00 в корпусе БГУ №2 на втором этаже, около кабинета № 2213.



Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 16 октября по электронному адресу ddolgor@mail.ru. Участники, не успевшие подать заявку заблаговременно, могут оформить её во время регистрации.



Участникам конкурса сочинений необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты.



