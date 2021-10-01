Полицейские спели для жителей дома престарелых в Улан-Удэ

Праздничный концерт в социальном учреждении проводится не в первый раз. Сотрудники полиции стараются приезжать к праздникам и радовать бабушек и дедушек их любимыми композициями. Жители пансионата всегда рады этим встречам. И на этот раз артистов ждали с нетерпением, тепло встретили, спели вместе с ними песни и даже станцевали.

Пенсионеры живо подпевали артистам, а некоторые композиции просили повторить «на бис». Полицейские поздравили пенсионеров, пожелали им здоровья и долголетия, подарили сладкие подарки. Полицейских долго не хотели отпускать, благодарили за музыкальный подарок и оказанное внимание, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





Вокальный ансамбль управления МВД России по Улан-Удэ «Звезда» и члены общественного совета при УМВД организовали небольшой концерт для жителей одного из частных пансионатов для пожилых людей в Советском районе.