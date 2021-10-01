В Забайкалье наградили активистов старшего поколения

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Они получили благодарственные письма и почётные знаки



В честь празднования Дня пожилого человека в Чите 1 октября наградили активистов старшего поколения. Им вручили почётные знаки и благодарственные письма.



Почётные знаки «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России» вручили Лидии Юровниковой, Владимиру Рабданову, Валерию Ломако, Татьяне Федосенко, Марине Пановой. Также благодарственным письмом и памятным подарком министерства физической культуры и спорта наградили Наталью Самойлову и Андрея Коропу.



- Я горжусь, что мне пришлось с вами работать. Вы сделали столько дел, чтобы людям старшего возраста жилось лучше, чтобы они чувствовали себя в Забайкалье счастливыми, надёжными и активными. Мы с вами решаем очень важную задачу. Без старшего поколения нет будущего у государства. Впереди много дел, мы уже заявили o себе. Вы все такие красивые! Вы заслуживаете лучших слов! С праздником! - поздравила присутствующих председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Любовь Азеева.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, что на сегодняшний день в регионе проживает около 200 тысяч лиц старше 60 лет.

