 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

В Забайкалье наградили активистов старшего поколения

В Забайкалье наградили активистов старшего поколения
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Они получили благодарственные письма и почётные знаки

В честь празднования Дня пожилого человека в Чите 1 октября наградили активистов старшего поколения. Им вручили почётные знаки и благодарственные письма.

Почётные знаки «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России» вручили Лидии Юровниковой, Владимиру Рабданову, Валерию Ломако, Татьяне Федосенко, Марине Пановой. Также благодарственным письмом и памятным подарком министерства физической культуры и спорта наградили Наталью Самойлову и Андрея Коропу.

- Я горжусь, что мне пришлось с вами работать. Вы сделали столько дел, чтобы людям старшего возраста жилось лучше, чтобы они чувствовали себя в Забайкалье счастливыми, надёжными и активными. Мы с вами решаем очень важную задачу. Без старшего поколения нет будущего у государства. Впереди много дел, мы уже заявили o себе. Вы все такие красивые! Вы заслуживаете лучших слов! С праздником! - поздравила присутствующих председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Любовь Азеева.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, что на сегодняшний день в регионе проживает около 200 тысяч лиц старше 60 лет. 
Забайкальский край награждение день пожилого человека пожилые

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Прибайкалья возвели фельдшерско-акушерский пункт
В селе Прибайкалья возвели фельдшерско-акушерский пункт
Общество, 01.10.2021
Работы планируют завершить к концу ноября
В Улан-Удэ школьники сыграли в казачьи игры
В Улан-Удэ школьники сыграли в казачьи игры
Общество, 01.10.2021
В Бурятии прошли «Забайкальские шермиции»
Художнику Юрию Мандаганову вручили орден Полярной звезды
Художнику Юрию Мандаганову вручили орден Полярной звезды
Общество, 01.10.2021
Знаменитый мастер флорентийской мозаики Юрий Мандаганов выразил благодарность всему монгольскому народу. ФОТО
В Иркутске открылся фестиваль деревянных изделий «Звёздная Ладья»
В Иркутске открылся фестиваль деревянных изделий «Звёздная Ладья»
Общество, 01.10.2021
Мероприятие проходит в рамках Дней русской духовности и культуры
В Бурятии пострадавшим от паводков передают гуманитарную помощь
В Бурятии пострадавшим от паводков передают гуманитарную помощь
Общество, 01.10.2021
Жители Иволгинского района получают продуктовые наборы и необходимые вещи
В Бурятии пересчитывают изюбрей
В Бурятии пересчитывают изюбрей
Общество, 01.10.2021
У благородных оленей начался брачный сезон
В Бурятии достраивают дома для переселения из аварийного жилья
В Бурятии достраивают дома для переселения из аварийного жилья
Общество, 01.10.2021
В посёлке Селенгинск дома сдадут уже в этом году
В Улан-Баторе участники учений «Селенга» отдали дань уважения маршалу Победы
В Улан-Баторе участники учений «Селенга» отдали дань уважения маршалу Победы
Общество, 01.10.2021
В церемонии приняли участие военные из России и Монголии
Главврач Тункинской больницы поздравил с Днём пожилого человека
Главврач Тункинской больницы поздравил с Днём пожилого человека
Общество, 01.10.2021
Пожилые наставники всегда будут для медиков примером для подражания
В Иркутской области проведут фестивали коренных народов
В Иркутской области проведут фестивали коренных народов
Общество, 01.10.2021
Мероприятия приурочены к юбилею областного центра культуры
Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»
Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»
Общество, 01.10.2021
Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Общество, 01.10.2021
Имениннице пожелали здоровья и долголетия
Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 01.10.2021
Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»
Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Общество, 01.10.2021
Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды
Пауэрлифтер Бурятии завоевала «малые» медали первенства мира
Пауэрлифтер Бурятии завоевала «малые» медали первенства мира
Общество, 01.10.2021
Юниорки соревновались в классическом троеборье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^