В Забайкалье открылся фестиваль туристских клубов

Организаторы мероприятия подготовили образовательные и соревновательные блоки, а также досуг у костра



1 октября в Забайкальском крае стартовал фестиваль туристских клубов региона на базе детского лагеря «Парус». На фестиваль зарегистрировались 100 участников: активисты туристских клубов и объединений, специалисты в сфере спортивного туризма и краеведения Забайкальского края в возрасте от 18 до 35 лет.



- Сегодня участники пройдут специальный комплексный тренинг – верёвочный курс от судей по спортивному туризму из Читы: Сергея Михайлова, Александра Себеченко, Яны Малай и Александры Пищулёвой. Далее состоится семинар по спортивному труизму от спикеров из Иркутска Виктории Яруниной и Олега Орлова, нетворкинг и досуг у костра с песнями и чаем. Также сегодня уже начнёт формироваться единый реестр туристских клубов Забайкальского края, – рассказала организатор фестиваля Татьяна Жилина.



Организаторы фестиваля подготовили образовательный блок для развития навыков спортивного туризма, игру «На спорте»: военно-спортивную полосу, стрельбу, соревнования по водному туризму и тактическую игру, соревнования по спортивному туризму «Гонка победителей», предполагающие прохождение участниками личной пешеходной дистанции.



Напоминаем, что проект стал победителем в конкурсе грантов от Росмолодёжи в апреле 2021 года и выиграл на реализацию 1 миллион рублей. Фестиваль проводится для развития спортивного туризма среди молодёжи в Забайкалье, сообщает пресс-служба молодёжного центра «Искра».



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