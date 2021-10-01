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В Улан-Удэ школьники сыграли в казачьи игры

В Улан-Удэ школьники сыграли в казачьи игры
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В Бурятии прошли «Забайкальские шермиции»

В столице Бурятии с 20 по 29 сентября прошли III городские традиционные казачьи игры и состязания «Забайкальские шермиции». Они были посвящены православному празднику Рождество Пресвятой Богородицы и 355-летию основания Улан-Удэ.

В этом году состязания проходили в городских школах, в которых сформированы казачьи кадетские классы (объединения): №4, №9, №17, №20, №22, №50, №52 и №64. Всего в состязаниях участвовали 229 воспитанников кадетских казачьих классов от 10 до 14 лет.

В программе было предусмотрено три вида состязаний: фехтование на казачьих шашках (имитаторах), казачьих пиках (имитаторах), народная борьба «на ломка» (борьба на поясах). Также во время проведения «Забайкальских шермиций» в каждой школе была представлена культурная программа. В выступлениях приняли участие детские студии, вокальные и хореографические коллективы школ-участниц состязаний.

Кроме этого, казаки в школах города провели мастер-классы для участников по фланкировке шашкой, казачьей пикой, А в последний день проведения состязаний все дети, занявшие первые места, приехали в конный клуб «Серьга», где с покатались на лошадях, постреляли из лука, поучились спортивному метанию ножей и стрельбе из пневматического оружия. Победителям также показали казачью творческую программу.

- Мероприятие так понравилось детям, что одним из положительных итогов стало заявление школ города, участников «Забайкальских шермиций», об увеличении количества казачьих кадетских классов, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Отметим, что шермиции — это «бои, устраиваемые на праздниках» донскими казаками. Обычно они проводились в честь календарных праздников. Сегодня шермиции развиваются как этноспорт донских казаков, а также потомков старого казачества Дона, Кубани, Урала и Терека.
Улан-Удэ казаки школьники школа соревнования игры

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