В Бурятии прошли «Забайкальские шермиции»
В столице Бурятии с 20 по 29 сентября прошли III городские традиционные казачьи игры и состязания «Забайкальские шермиции». Они были посвящены православному празднику Рождество Пресвятой Богородицы и 355-летию основания Улан-Удэ.
В этом году состязания проходили в городских школах, в которых сформированы казачьи кадетские классы (объединения): №4, №9, №17, №20, №22, №50, №52 и №64. Всего в состязаниях участвовали 229 воспитанников кадетских казачьих классов от 10 до 14 лет.
В программе было предусмотрено три вида состязаний: фехтование на казачьих шашках (имитаторах), казачьих пиках (имитаторах), народная борьба «на ломка» (борьба на поясах). Также во время проведения «Забайкальских шермиций» в каждой школе была представлена культурная программа. В выступлениях приняли участие детские студии, вокальные и хореографические коллективы школ-участниц состязаний.
Кроме этого, казаки в школах города провели мастер-классы для участников по фланкировке шашкой, казачьей пикой, А в последний день проведения состязаний все дети, занявшие первые места, приехали в конный клуб «Серьга», где с покатались на лошадях, постреляли из лука, поучились спортивному метанию ножей и стрельбе из пневматического оружия. Победителям также показали казачью творческую программу.
- Мероприятие так понравилось детям, что одним из положительных итогов стало заявление школ города, участников «Забайкальских шермиций», об увеличении количества казачьих кадетских классов, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Отметим, что шермиции — это «бои, устраиваемые на праздниках» донскими казаками. Обычно они проводились в честь календарных праздников. Сегодня шермиции развиваются как этноспорт донских казаков, а также потомков старого казачества Дона, Кубани, Урала и Терека.
В Улан-Удэ школьники сыграли в казачьи игры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие проходит в рамках Дней русской духовности и культуры
Жители Иволгинского района получают продуктовые наборы и необходимые вещи
У благородных оленей начался брачный сезон
В посёлке Селенгинск дома сдадут уже в этом году
В церемонии приняли участие военные из России и Монголии
Пожилые наставники всегда будут для медиков примером для подражания
Мероприятия приурочены к юбилею областного центра культуры
Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму
Имениннице пожелали здоровья и долголетия
Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»
Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды
Юниорки соревновались в классическом троеборье
Воспитанники сделали для старшего поколения поздравительные открытки
Синоптики прогнозируют усиление ветра
Новый детский сад будет рассчитан на 280 мест