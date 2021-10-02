«Байкальские духовые Ассамблеи» стартуют в Иркутске

В них примут участие 500 музыкантов



Всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи» пройдёт в Иркутске со 2 по 4 октября. Участие в фестивале примут 40 творческих коллективов, прошедшие отборочный этап. Это 15 духовых и эстрадно-духовых оркестров, пять ансамблей духовых инструментов, а также 20 солистов-исполнителей. Всего своё творчество представят 500 исполнителей из Бурятии, Якутии, Иркутской, Оренбургской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областей, Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, а также Донецкой народной республики.



Своё мастерство участники представят жюри, в состав которого вошли специалисты в области духового инструментального исполнительства из Москвы и Новосибирска. Эксперты оценят чистоту интонации выступлений, исполнительскую технику и сценическую культуру участников, соответствие репертуара возрастным особенностям.



Конкурсные прослушивания пройдут в Иркутской областной детской школе искусств. Заключительный гала-концерт с выступлением сводного оркестра всех участников состоится 3 октября в Иркутском государственном музыкальном театре имени Н.М. Загурского (6+). Вход на него свободный, однако количество билетов ограничено.



В рамках фестиваля-конкурса профессиональные музыканты, педагоги и дирижёры проведут несколько мастер-классов. 3 октября состоится совещание по актуальным темам развития духового искусства и проблемам жанра. В нём примут участие вице-президент ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» Анатолий Цеп, представители органов исполнительной власти Иркутской области, руководители творческих коллективов, члены жюри и участники фестиваля.



- «Байкальские духовые Ассамблеи» – это расширенный формат, ставшего традиционным в Иркутской области, всероссийского фестиваля-конкурса духовых оркестров «Сибирские фанфары». Ассамблеи продолжат традицию по сохранению, развитию и популяризации духового инструментального исполнительства, откроют новые имена талантливых музыкантов, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

