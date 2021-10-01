В Улан-Удэ презентуют проект о западных бурятах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Концерт «Эрхүү зугаа» станет небольшим путешествием по Иркутской области



В Бурятии новый проект «Эрхүү зугаа» театра «Байкал» представит зрителям танцы и песни иркутских бурят. Премьера состоится 10 октября в Бурятском театре драмы.



- Энергичные танцы, своеобразная манера пения, яркие образы и костюмы приходят на ум, когда речь заходит про особенности западных бурят. Сегодня в репертуаре театра «Байкал» десятки номеров, вдохновлённых просторами соседнего региона. Это ёхор ольхонских бурят – «айдуусай», застольные песни «арсин дуун», зарисовки свадебных традиций «басаганай дуун» и многочисленные костюмы. Отдельного внимания заслуживают песни, которые в 2019 году артисты театра лично записывали и у старожилов отдалённых деревень. Сегодня они звучат голосами солистов театра в новой обработке, – сообщает пресс-служба театра «Байкал».



По словам артистов, «Эрхүү зугаа» — это небольшое путешествие по Иркутской области. В концерте танцоры, солисты и национальный оркестр республики представят разнообразие, самобытность звучаний и движений западных бурят.



Возрастное ограничение 6+

