Вице-премьер Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением

У 8% опрошенных школьников ожирение



Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей составляет почти 9% в год, у подростков - 7,6% . Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает РИА Новости.



По итогам 2020 года в России, уточнила Голикова, ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков - в 2,3 раза выше или 3075 случаев.



- В течение последних 10 лет среднегодовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%, - цитирует РИА Новости Голикову.

