У 8% опрошенных школьников ожирение
Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей составляет почти 9% в год, у подростков - 7,6% . Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает РИА Новости.
По итогам 2020 года в России, уточнила Голикова, ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков - в 2,3 раза выше или 3075 случаев.
- В течение последних 10 лет среднегодовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%, - цитирует РИА Новости Голикову.
Вице-премьер Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди претендентов только один улан-удэнец
Спортсменам придётся ночевать в аэропорту
Дети, за которыми не следили, стояли у открытого окна
У 8% опрошенных школьников ожирение
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Военная полиция взяла в плен условных «боевиков»
Над его созданием работали музыканты из разных стран
Строительные работы завершат к концу этого года
Родители пожаловались на восемь уроков в школе
МЧС провело крупные учения
Маленькие хищницы прибыли из Владивостока
В этом году у республиканской лиги КВН уникальный победитель
Родители Адисы Гармаевой поделились последними новостями
Обращение в прокуратуру направила детский омбудсмен
Суточный прирост уже почти достиг 100 случаев заражений