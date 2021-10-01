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Вице-премьер Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением

Вице-премьер Голикова рассказала о росте числа детей с ожирением
Общество,  Фото:pixabay.com
У 8% опрошенных школьников ожирение

Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей составляет почти 9% в год, у подростков - 7,6% . Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает РИА Новости.

По итогам 2020 года в России, уточнила Голикова, ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков - в 2,3 раза выше или 3075 случаев.

- В течение последних 10 лет среднегодовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%, - цитирует РИА Новости Голикову.
ожирение

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