Работы планируют завершить к концу ноября
В селе Иркилик Прибайкальского района Бурятии завершилось возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта. ФАП сдан на прошлой неделе, завершение работ планируется к концу ноября.
Для его полноценной работы необходимо полностью оснастить помещение, получить лицензию на осуществление медицинской деятельности, трудоустроить фельдшера. Для оснащения шестнадцати новых модульных ФАПов в республиканском бюджете выделены денежные средства в размере 15 млн рублей. Приобретение оборудования планируется в середине октября 2021 года.
Фельдшерско-акушерский пункт площадью 86 кв. м рассчитан на 13 посещений в смену и будет обслуживать около 522 жителей села Иркилик.
- Открытие ФАПа - долгожданное событие для села Иркилик, потому что оно находится далеко от районной поликлиники, а у нас много маломобильных граждан. Теперь жителям не придётся ездить в Прибайкальскую ЦРБ, чтобы прийти на приём к фельдшеру, открыть больничный, или пройти вакцинацию. ФАП находится рядом с детским садом, расположение такое выбрали специально, для удобства населения. В новом ФАПе жители смогут пройти первый этап диспансеризации, пройти ЭКГ, проверить давление, - рассказал главврач Прибайкальской ЦРБ Зоригто Жамбалов.
В 2021 году в Бурятии по программе построены 5 фельдшерско-акушерских пунктов в селе Тунка, улусе Хойто-гол, селе Ярикто, селе Суво, и в селе Шаманка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В селе Прибайкалья возвели фельдшерско-акушерский пункт
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