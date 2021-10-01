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В Иркутской области спасли «пострадавших после землетрясения»

В Иркутской области спасли «пострадавших после землетрясения»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
МЧС провело крупные учения

В Иркутской области прошли масштабные учения, где отработали ликвидацию последствий землетрясения в Слюдянском районе.

Всего в учениях были задействованы 310 человек и 83 единиц техники. Согласно задумке, участники спасали людей при аварии на железной дороге, расчищали железнодорожные пути и федеральную трассу от завалов камней, восстанавливали электроснабжение жилых домов и социальных объектов.

Были проведены аварийно-спасательные работы, развёрнуты пункты временного размещения для пострадавших. Работала комиссия по оценке ущерба и эвакуационная комиссия.


Командно-штабные учения проводятся в районах Иркутской области с учётом рисков, присущих той или иной территории. Так, Слюдянский район является наиболее сейсмоопасным, здесь высока вероятность обрушения горных пород и камнепада. Подобные происшествия случаются в действительности.

- Пожарно-спасательным подразделениям, а также всем остальным экстренным службам и администрации необходимо постоянно находиться в готовности к реагированию на такие ЧС, а взаимодействие должно быть отточено до минуты. Только в таком случае, достигнув максимальной оперативности на учениях, в реальной чрезвычайной ситуации можно снизить количество жертв и пострадавших, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.


учения МЧС

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