В Иркутской области спасли «пострадавших после землетрясения»

Были проведены аварийно-спасательные работы, развёрнуты пункты временного размещения для пострадавших. Работала комиссия по оценке ущерба и эвакуационная комиссия.





В Иркутской области прошли масштабные учения, где отработали ликвидацию последствий землетрясения в Слюдянском районе.Всего в учениях были задействованы 310 человек и 83 единиц техники. Согласно задумке, участники спасали людей при аварии на железной дороге, расчищали железнодорожные пути и федеральную трассу от завалов камней, восстанавливали электроснабжение жилых домов и социальных объектов.Командно-штабные учения проводятся в районах Иркутской области с учётом рисков, присущих той или иной территории. Так, Слюдянский район является наиболее сейсмоопасным, здесь высока вероятность обрушения горных пород и камнепада. Подобные происшествия случаются в действительности.- Пожарно-спасательным подразделениям, а также всем остальным экстренным службам и администрации необходимо постоянно находиться в готовности к реагированию на такие ЧС, а взаимодействие должно быть отточено до минуты. Только в таком случае, достигнув максимальной оперативности на учениях, в реальной чрезвычайной ситуации можно снизить количество жертв и пострадавших, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.