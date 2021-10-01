Победителей наградят памятными призами и дипломами
В Бурятии завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Юннат», в котором участвовали обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет, а также руководители агроэкологических объединений (педагогические работники, специалисты сельского хозяйства). Мероприятие проводилось по нескольким направлениям и номинациям.
В смотре-конкурсе учебно-опытных участков республиканского этапа конкурса приняли участие 11 школ Тункинского района, 5 школ Бичурского района, 1 школа Мухоршибирского района и 7 индивидуальных участников из образовательных организаций Бурятии и Улан-Удэ.
Среди педагогических коллективов в номинации «Агроэкологическое объединение обучающихся в условиях современного образования» победителями стали:
1 место - ГБООУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа - интернат №28», г. Улан-Удэ;
2 место – МБОУ «Тугнуйская СОШ», Мухоршибирский район;
3 место - МБОУ «Новозаганская СОШ», Мухоршибирский район.
В направлении «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет) по номинациям «Сам себе агроном» приняли участие 8 работ. Победителями стали:
1 место – Илья К., ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия», руководитель – Тирских Н.Н.;
2 место – Екатерина Ч., ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия», руководитель - Дондокова С.А.;
3 место – Дмитрий Д., ГБООУ Санаторная школа-интернат №28 г. Улан-Удэ, руководитель - Мантурова Н.П.
Все победители получат памятные призы и дипломы. Остальные участники получат сертификаты об участии в республиканском этапе всероссийского конкурса «Юннат». Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.
В Бурятии выбрали лучших юннатов
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