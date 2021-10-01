В Иркутской зоогалерее появились две сестрёнки-тигрицы

Маленькие хищницы прибыли из Владивостока
В Иркутской зоогалерее появились две маленькие тигрицы Лиана и Лаванда. Они родились в зоопарке Владивостока. «Тесные дружественные связи между организациями, занимающимися содержанием животных, позволяют решать рабочие вопросы быстро, без недоверия и бюрократических проволочек. Как в данном случае, например», - отметили сотрудники зоопарка.
- Владивостокские зоологи в курсе подробностей нашей жизни, и про то, как мы выхаживали Фортиса, и про то, что нашей бабушке-Ириске уже много-много лет... Вот и спросили, не хотим ли мы поняньчиться ещё и с тигрёнком, а заодно разгрузить их, очень занятые на тот момент, руки. Конечно, хотим... Это же новый опыт, и как раз у нас для этого есть подходящая команда и нужные условия, - рассказали вИркутской зоогалерее.
Вот так появилась Лиана. Лаванда - более мелкая и слабенькая, ещё и с травмой ушка, должна была остаться дома. Но когда сестёр разлучили, быстро стало понятно, что это не пойдёт им на пользу, особенно младшей. Поэтому она тоже отправилась в Иркутск.
Формы передачи животных между зоопарками бывают разными, начиная от банальной купли-продажи, заканчивая договорами о временном содержании. Бывает обмен, дарение и так далее.
- Поскольку девчонок двое, этот вопрос ещё не закрыт, но одна из них точно останется у нас. Мы их обеих очень любим, несмотря на хулиганский характер и пока занимаемся не формальностями, а выкармливанием и воспитанием, - отметили в зоогалерее.
Опережая вопросы подписчиков, здесь отметили, что тигрят никто не раздавал как ненужных или умирающих, и они не были обузой в старом доме. Сестрёнки не лишают корма других обитателей зоопарка.
- Да, мы готовы ответить на любые вопросы и прокомментировать любые выводы, даже самые бредовые, которые возникают в головах у людей. Следите за новостями, тигрята там появляются чаще других. А пока говорим «спасибо» зоопарку «Садгород» за оказанное доверие, - заключили в зоогалерее.
В Иркутской зоогалерее появились две сестрёнки-тигрицы
Общество, Фото:
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