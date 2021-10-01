В Улан-Баторе участники учений «Селенга» отдали дань уважения маршалу Победы

В церемонии приняли участие военные из России и Монголии



30 сентября участники совместных монголо-российских учений «Селенга – 2021» возложили венки к памятнику легендарному советскому полководцу, маршалу Советского Союза, четырежды Герою СССР Георгию Жукову в Улан-Баторе.



В церемонии возложения цветов приняли участие руководители военных учений: начальник штаба Сухопутных войск Вооружённых сил Монголии, бригадный генерал Л. Онцгойбаяр; исполняющий обязанности командующего 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Игорь Тимофеев и другие официальные лица.



- В этом году исполняется 100 лет со дня установления дружественных отношений между Россией и Монголией. Сегодня мы отдаём дань памяти и уважения маршалу Г.К. Жукову, который привёл советские и монгольские войска к победе во время Второй мировой войны, - отметил генерал-майор Игорь Тимофеев и выразил благодарность народу Монголии за увековечение памяти и боевых заслуг полководца.



Напомним, что учения «Селенга» проходят с 22 сентября по 5 октября на полигоне учебного центра 016-й части Вооружённых сил Монголии. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

