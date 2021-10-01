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На севере Бурятии котельные не обеспечили углём

На севере Бурятии котельные не обеспечили углём
Общество,  Фото:pexels.com
Вопрос решался через суд

В Муйском районе Бурятии ресурсоснабжающие организации нарушали закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющими деятельность на территории района.

В целях обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов в августе прокурор района в суд направил иски к ООО «Икибзяк» и ООО «Тепловодокоммуникации-С» с требованиями обязать ресурсоснабжающие организации создать 59-суточный запас топлива на котельных района.

Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил, на ресурсоснабжающие организации возложена обязанность обеспечить необходимый запас угля.

Фактическое исполнение решений суда остаётся на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 
прокуратура

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