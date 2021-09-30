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В Бурятии проведут турниры по шахматам среди ветеранов и сельчан

В Бурятии проведут турниры по шахматам среди ветеранов и сельчан
Общество,  Фото:pixabay.com
Проведение соревнований запланировано в октябре

В Улан-Удэ с 9 по 10 октября на центральном стадионе состоится турнир по быстрым шахматам. В нём сыграют ветераны Бурятии: мужчины и женщины.

23 октября шахматную эстафету примет город Гусиноозёрск. Здесь пройдёт лично-командное первенство Бурятии среди сельских шахматистов. Мероприятия проведут при соблюдении всех мер антиковидной безопасности, сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

Напомним, что с 1 по 5 октября в Улан-Удэ состоится первенство республики по классическим шахматам среди возрастных категорий до 11, 13, 15 и 17 лет. Соревнования пройдут в преддверии ноябрьского первенства ДФО.

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