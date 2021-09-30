Победители и призёры награждены денежными сертификатами
В Улан-Удэ наградили лучшие детские лагеря.
В номинации «Лучшее стационарное оздоровительное учреждение 2021 года» первое место занял лагерь труда и отдыха «Чайка» центра допобразования «Эдельвейс». «Лучшим спортивно-оздоровительным лагерем» признан «Старт» спортивной школы №5. «Лучший лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием» - это «Профстарт» межшкольного учебного центра, «Лучший лагерь с дневным пребыванием» - Дом творчества Октябрьского района.
- Победители и призёры награждены памятными подарками и денежными сертификатами, - сообщили в администрации города.
В Улан-Удэ назвали лучшие детские лагеря
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победители и призёры награждены денежными сертификатами
Участника из Улан-Удэ на капитал-шоу поддержал бурятский ансамбль
Нарушений в лагерях не выявлено
На территории 23 лесничеств вводят карантинный режим
Специалисты назвали случай уникальным
Общее число случаев заражения превысило отметку 69 тысяч
Статуя находится возле самой большой буддийской ступы России Джарун Хашор
Недочёты возле школ прямо влияют на безопасность детей, считают общественники
Медаль получил мужчина, вернувший к жизни ребёнка
К мемориальной доске возложили цветы
Школьники узнали о Герое России Анатолии Романове
Жители села долго ждали открытия ФАПа
Идёт процесс санитарной рубки деревьев
Число госпитализированных пациентов по-прежнему растёт
Посадка прошла в Баргузинском районе