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В Улан-Удэ назвали лучшие детские лагеря

В Улан-Удэ назвали лучшие детские лагеря
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Победители и призёры награждены денежными сертификатами

В Улан-Удэ наградили лучшие детские лагеря.

В номинации «Лучшее стационарное оздоровительное учреждение 2021 года» первое место занял лагерь труда и отдыха «Чайка» центра допобразования «Эдельвейс». «Лучшим спортивно-оздоровительным лагерем» признан «Старт» спортивной школы №5. «Лучший лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием» - это «Профстарт» межшкольного учебного центра, «Лучший лагерь с дневным пребыванием» - Дом творчества Октябрьского района.

- Победители и призёры награждены памятными подарками и денежными сертификатами, - сообщили в администрации города.
летние лагеря

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