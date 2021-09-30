В Улан-Удэ назвали лучшие детские лагеря

Победители и призёры награждены денежными сертификатами



В Улан-Удэ наградили лучшие детские лагеря.



В номинации «Лучшее стационарное оздоровительное учреждение 2021 года» первое место занял лагерь труда и отдыха «Чайка» центра допобразования «Эдельвейс». «Лучшим спортивно-оздоровительным лагерем» признан «Старт» спортивной школы №5. «Лучший лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием» - это «Профстарт» межшкольного учебного центра, «Лучший лагерь с дневным пребыванием» - Дом творчества Октябрьского района.



- Победители и призёры награждены памятными подарками и денежными сертификатами, - сообщили в администрации города.

