Мероприятие было направлено на поддержку и развитие одарённых детей
В столице Бурятии состоялось закрытие межрегиональной творческой школы «Байкал око Земли». В его рамках прошли заключительный концерт участников школы: учащихся ДШИ Улан-Удэ и студентов колледжа искусств имени П.И. Чайковского, а также церемония вручения сертификатов участия в образовательных мероприятиях.
Межрегиональная творческая школа «Байкал – око Земли» проводилась в целях поддержки и развития одарённых детей. Она была организована по следующим направлениям: фортепиано; баян, аккордеон; живопись; музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио, элементарная теория музыки).
В рамках школы были проведены мастер-классы и круглые столы. В работе мастер-классов приняли участие 75 учащихся и более 100 преподавателей. Также участники школы стали зрителями концерта классической музыки в исполнении лауреата международных конкурсов, доцента Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Андрея Шибко. Кроме этого, в ходе работы школы состоялся пленэр в Тарбагатайском районе, а также прошёл выезд участников на Байкал. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.
В Улан-Удэ прошло закрытие творческой школы «Байкал око Земли»
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