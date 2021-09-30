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Летом в лагерях отдохнули 75% детей из Улан-Удэ

Летом в лагерях отдохнули 75% детей из Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушений в лагерях не выявлено

В летних лагерях Улан-Удэ отдохнули около 10 тысяч детей. Всего в этом году летней оздоровительной кампанией было охвачено 75 процентов детей от общего количества, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Лето проходило в трудных условиях, потому что мы вынуждены были корректировать свои планы из-за пандемии. Лагеря с дневным пребыванием были приостановлены в связи с локдауном, но тем не менее загородные оздоровительные лагеря все у нас отработали с 50-процентной, 75-процентной загрузкой. Мы соблюдали все требования Роспотребнадзора, Госпожнадзора и на итоговой комиссии по летнему отдыху получили хорошую оценку, - сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.

С 31 мая начали работу лагеря с дневным пребыванием. Пришкольные лагеря на базе 56 учреждений и 19 лагерей труда и отдыха посещали 5981 детей, из них 1337 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В связи с введением локдауна работа лагерей с дневным пребыванием была досрочно завершена. Вместо неиспользованных дней отдыха дети получили сухие пайки на 8, 2 млн рублей.

Кроме того, этим летом распахнули свои двери 10 муниципальных и пять ведомственных загородных лагерей. В них отдохнули и оздоровились 3320 детей, в том числе 822 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации. На данный вид отдыха было направлено 53 млн рублей.

- Нарушений в лагерях не было. Самое главное, что мы не допустили вспышки инфекционных заболеваний. Летний отдых в городе Улан-Удэ прошел организованно, - резюмировала Светлана Трифонова.
летний отдых

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