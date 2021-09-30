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Леса Иркутской области атаковали «волосогрызки»

Леса Иркутской области атаковали «волосогрызки»
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
На территории 23 лесничеств вводят карантинный режим

Управление Россельхознадзора вводит карантинный фитосанитарный режим на территории 23 лесничеств Иркутской области. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на общей площади 42 630 105 гектаров. Причиной в том числе стали крупные очаги так называемых «волосогрызок» (малый еловый усач).

Ограничения установили на территориях Ангарского, Усть-Ордынского, Голоустенского, Усольского, Слюдянкого, Шелеховского, Кировского, Осинского, Киренского, Куйтунского, Бирюсинского, Братского, Илимского, Катангского, Заларинского, Зиминского, Черемховского, Иркутского, Тайшетского, Усть-Кутского, Падунского, Тулунского и Казаченско-Ленского лесничеств.

С территорий этих лесничеств запрещён вывоз древесины и лесоматериалов, для которых характерно заражение вредителями, без сопровождения карантинного сертификата.


- В связи выявлением в лесах, расположенных на территории Иркутской области, очагов карантинных объектов: малого чёрного елового усача (Monochamus sutor L.), большого чёрного елового усача (Monochamus urussovi Fisch.), чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.), черного крапчатого усача (Monochamus impluviatus Mot.), сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschеtw.), уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford) и обнаружением данных объектов в партиях лесоматериалов при производстве, переработке, хранении, перевозке и реализации», – говорится в приказе надзорного ведомства.

Этим же документом утверждена программа локализации очагов карантинных объектов и ликвидации популяции вредителей в этих карантинных зонах, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Лес Россельхознадзор

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