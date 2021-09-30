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Жители Читы участвуют в акции «Скорая сытая помощь»

Жители Читы участвуют в акции «Скорая сытая помощь»
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Забайкальского края
Проект помогает социально незащищённым категориям граждан и нуждающимся

Акция «Скорая сытая помощь» проходит в районах столицы Забайкальского края с 27 сентября по 1 октября. Главная цель проекта – оказание помощи социально незащищённым категориям гражданам и нуждающимся. В рамках акции жители Читы могут пройти флюорографическое обследование на мобильном цифровом аппарате, получить консультацию юриста, психолога, социального работника по жизненно важным вопросам, подкрепиться горячим чаем и выпечкой.

- Акция «Скорая сытая помощь» прошла уже на четырёх площадках города. В ней поучаствовали более 100 человек. Такие мероприятия нужны городу, потому что у граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации очень часто нет возможности получить самые элементарные медицинские и социальные услуги, – рассказала руководитель социального проекта «Скорая сытая помощь» Валентина Пугач.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, акция уже прошла в Ингодинском, Центральном и Железнодорожном районах города Чита. Первого октября акция пройдёт в посёлке ЧЭС по адресу: улица Булгакова, 6 с 11:00 до 14:00.

- Проведение акций, при которых можно пройти флюорографическое обследование на мобильном цифровом аппарате, является очень актуальным при диагностике туберкулёза на территории Забайкалья и всего Дальневосточного федерального округа. У нас большие расстояния и доступность этого медицинского обследования играет здесь решающую роль. Всем известно, что флюорографическое обследование необходимо проходить один раз в год, но не все граждане следуют данной рекомендации. В особой группе риска находятся люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе ведущие асоциальный образ жизни. Выявление туберкулёза на ранней стадии заболевания и своевременное лечение не только спасает здоровье отдельного человека, но и предотвращает распространение этого опасного заболевания, - подчеркнул главный фтизиатр министерства здравоохранения Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, главный врач Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев.
Чита акция благотворительная акция медицина здравоохранение флюорография

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