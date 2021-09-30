Общее число случаев заражения превысило отметку 69 тысяч
За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 186 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период вирус обнаружен у 69 108 забайкальцев. За прошедшие сутки 113 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 59 887.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 115 человек находятся в тяжёлом состоянии, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 418 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено шесть летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 95 человек. Заболеваемость в последние дни понемногу растёт. Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 58 961 случай заражений коронавирусом.
В Забайкалье коронавирус унёс жизни ещё шестерых человек
Общество, Фото:
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