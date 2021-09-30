 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 сентября

29 сентября

Популярное

В Забайкалье коронавирус унёс жизни ещё шестерых человек

В Забайкалье коронавирус унёс жизни ещё шестерых человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения превысило отметку 69 тысяч

За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 186 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период вирус обнаружен у 69 108 забайкальцев. За прошедшие сутки 113 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 59 887.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 115 человек находятся в тяжёлом состоянии, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 1 418 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено шесть летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 95 человек. Заболеваемость в последние дни понемногу растёт. Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 58 961 случай заражений коронавирусом.
коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии освятят статую Будды Долголетия
В Бурятии освятят статую Будды Долголетия
Общество, 30.09.2021
Статуя находится возле самой большой буддийской ступы России Джарун Хашор
В Улан-Удэ в прокуратуру пожаловались на школьные маршруты
В Улан-Удэ в прокуратуру пожаловались на школьные маршруты
Общество, 30.09.2021
Недочёты возле школ прямо влияют на безопасность детей, считают общественники
В Бурятии вручили первую почётную медаль имени Алдара Цыденжапова
В Бурятии вручили первую почётную медаль имени Алдара Цыденжапова
Общество, 30.09.2021
Медаль получил мужчина, вернувший к жизни ребёнка
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества
Общество, 30.09.2021
Школьники узнали о Герое России Анатолии Романове
Новый ФАП в селе Бурятии сможет обслуживать 522 человек
Новый ФАП в селе Бурятии сможет обслуживать 522 человек
Общество, 30.09.2021
Жители села долго ждали открытия ФАПа
В лесах Улан-Удэ вырубают сухостой
В лесах Улан-Удэ вырубают сухостой
Общество, 30.09.2021
Идёт процесс санитарной рубки деревьев
В Бурятии заболеваемость COVID-19 идёт в гору
В Бурятии заболеваемость COVID-19 идёт в гору
Общество, 30.09.2021
Число госпитализированных пациентов по-прежнему растёт
В Бурятии за раз высадили более 19 тысяч сеянцев сосны
В Бурятии за раз высадили более 19 тысяч сеянцев сосны
Общество, 30.09.2021
Посадка прошла в Баргузинском районе
В Бурятии разгорается скандал из-за «недетского» шоу для школьников
В Бурятии разгорается скандал из-за «недетского» шоу для школьников
Общество, 30.09.2021
Перед детьми танцевала артистка с откровенном наряде и с ножом во рту  
Тубдиспансер Бурятии принял участие в межрегиональной конференции
Тубдиспансер Бурятии принял участие в межрегиональной конференции
Общество, 30.09.2021
Мероприятие было приурочено к юбилею Камчатской фтизиатрической службы
В дацане в Бурятии появятся уникальные молитвенные барабаны
В дацане в Бурятии появятся уникальные молитвенные барабаны
Общество, 30.09.2021
Верующих просят принять участие в строительстве
Улан-удэнка вошла в число 15 лучших учителей России
Улан-удэнка вошла в число 15 лучших учителей России
Общество, 30.09.2021
За победу в самом престижном конкурсе борется учитель английского языка из Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^