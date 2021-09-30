При выезде из ЕАЭС им возвратят сумму НДС за покупки
Иркутская область вошла в число субъектов, где будут оказывать услуги такс-фри – компенсировать иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Проект соответствующего постановления правительства РФ разработал Минпромторг России. В документе также прописаны изменения в порядок указания услуг такс-фри. В частности, предлагается продлить период эксперимента до 31 декабря 2022 года.
По данным агентства по туризму Иркутской области, за первые шесть месяцев 2021 года регион с туристической целью посетили 5,5 тысячи иностранных туристов. В основном это граждане Германии, Франции, Китая, Кореи и Японии. Средний показатель расходов на одного иностранца, включая проживание, питание, транспорт, развлечения, сувениры и прочие расходы, составил 67332,76 рубля.
Пилотный проект такс-фри работает с 2018 года. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, уже можно сказать, что продление его действия положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, позволит увеличить предпринимательскую активность и производство товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить переход на качественно новый уровень развития торговли в целом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области хотят ввести режим такс-фри для иностранцев
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