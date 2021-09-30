Статуя находится возле самой большой буддийской ступы России Джарун Хашор
2 октября в Кижингинском районе Бурятии возле знаменитой ступы Джарун Хашор, которая является самой большой в России, состоится значимое событие для верующих буддистов. Здесь пройдёт освящение новой статуи Будды Аюши (Амитабхи) - Будды Долголетия. Об этом сообщается в аккаунте Буддийской традиционной Сангхи России.
Как отмечается в группе «Кижинга-инфо.24/7», молебен пройдёт в онлайн-режиме. «В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, просим соблюдать все меры предосторожности», - призывают верующих.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году в Кижингинском районе завершилась реконструкция самой большой буддийской ступы Джарун Хашор.
Народное строительство великой ступы Джарун Хашор началось в 1915 году при Кижингинском дацане. Оно продолжалось в течение четырёх лет и было завершено в 1919 году. Святыня была подобна великой ступе «Бодхнатх», находящейся вблизи города Катманду — столицы Непала. По легенде, она была воздвигнута во времена Будды Кашьяпы в III веке до нашей эры.
В 1937 году великая ступа была взорвана и разрушена до основания - как и Кижингинский дацан.
Силами буддистов-мирян и общественности, при финансовой поддержке правительства республики новая ступа была воссоздана и освящена в октябре 2001 года. К 100-летнему юбилею ступу реконструировали.
В рамках празднования столетия ступы два года назад организовали молебен, концерт и спортивные состязания.
В Бурятии освятят статую Будды Долголетия
Общество, Фото:
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