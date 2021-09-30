Решение провести уборку в пятницу принято из-за погодных условий
1 октября на уборку Иркутска выйдут муниципальные предприятия города, коммерческие и молодёжные организации. К ним могут подключиться активисты ТОСов и жители.
- Решение провести субботники 1 октября принято из-за погодных условий. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается солнечная погода без осадков, а уже 2 октября в город придёт холодный фронт с дождём, мокрым снегом и понижением температуры, – отметил заместитель мэра –председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. – При том, что ежедневно улицы, остановки, подземные переходы, парки и скверы убирают более 300 человек и до 20 единиц техники, добровольная помощь иркутян в наведении порядка в родном городе очень важна.
Напомним, что принять участие в субботнике могут все желающие. Чтобы получить инвентарь и выбрать территорию для субботника, жителям необходимо обращаться в комитеты по управлению округами.
- Дополнительную информацию о проведении общегородского субботника можно получить по следующим телефонам: Свердловский округ – 52-03-51; Ленинский округ – 52-03-42, 52-02-13, 52-02-16; Октябрьский округ – 52-03-20, 52-02-48; Правобережный округ – 52-04-07, 52-02-07, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске субботники пройдут 1 октября
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