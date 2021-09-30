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В Забайкалье состоятся учения по ликвидации чумы свиней

В Забайкалье состоятся учения по ликвидации чумы свиней
Общество,  Фото:pixabay.com
Их проведут в начале октября в Агинском Бурятском округе

В Забайкалье краевая ветеринарная служба 4 и 5 октября проведёт учения по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС). Мероприятие пройдёт на территории условного личного подсобного хозяйства Дульдургинского района Агинского Бурятского округа.

- Такие учения необходимы для поддержания постоянной готовности к возникновению и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе АЧС, – пояснил заместитель руководителя краевой ветслужбы Денис Богданов.

Учения начнутся 4 октября. Специалисты ветслужбы, Забайкалпожспас, полиции и других ведомств локализуют мнимый очаг возникновения заболевания свиней в хозяйстве. Мероприятия продолжатся на полигоне для сжигания условно павших животных с использованием средств индивидуальной защиты и спецтехники. Учения завершатся проведением заседания комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия Забайкалья. Там специалисты ведомств обсудят порядок проведения ликвидации условного очага АЧС.

5 октября ветслужба подведёт итоги учений. Представители ведомств оценят эффективность работы по данному направлению, а также обсудят готовность и слаженность действий при чрезвычайной ситуации.

Напомним, африканская чума свиней – особо опасная, вирусная болезнь, со стопроцентной летальностью. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года, но для людей опасности не представляет. Вакцины от него нет. Вирус наносит как хозяйственный, так и экономический ущерб для всего региона, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
ветеринария африканская чума свиней учения Забайкальский край Агинский Бурятский округ

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