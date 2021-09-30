Заявки принимаются по 31 декабря
Молодёжь Бурятии приглашают к участию в IV всероссийском конкурсе «Векториада – 2021». Мероприятие ежегодно поддерживает творческий и научный потенциал воспитанников, учащихся, студентов, учителей, воспитателей, педагогов, преподавателей, библиотекарей, методистов, тренеров и руководителей всех типов организаций в сферах образования, культуры, спорта, молодёжной политики.
На конкурс принимаются авторские работы воспитанников, учащихся, обучающихся, студентов в следующих номинациях: художественная; социально-педагогическая; естественнонаучная; техническая; туристско-краеведческая; физкультурно-спортивная.
Для учителей, воспитателей, педагогов, преподавателей, методистов, тренеров, руководителей всех типов организаций номинации таковы: методическая разработка; научная статья; проектная деятельность; научная деятельность.
В соответствии с номинацией представляется следующий формат конкурсной работы:
- фото, рисунок, поделка, экспонат (живопись, рисунок, декоративно-прикладное творчество, техническое творчество, компьютерная графика);
- научная статья, исследовательская работа, проект, стихи и проза в электронном виде (проектная деятельность, научная деятельность, методическая разработка, научная статья, художественное слово);
- ссылка на видео спектакля, выступления, концерта (художественное слово, вокальное творчество, музыкальное творчество, танцевальное творчество, цирковое искусство).
Заявку и конкурсную работу можно отправить на электронную почту vector@vectoriada.ru, либо заполнить электронную форму для участия на сайте www.vectoriada.ru. Заявки на конкурс принимаются по 31 декабря, а количество работ от одного участника не ограничено.
По итогам определятся победители за I, II, III места, а также лауреаты – эталонные конкурсные работы, выступления. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 6+
Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Векториада»
Общество, Фото:
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