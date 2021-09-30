К мемориальной доске возложили цветы
Сотрудники СИЗО-1 в Улан-Удэ почтили память оперуполномоченного оперативного отдела учреждения старшего лейтенанта внутренней службы Балдаева Сергея Еремеевича, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
Память офицера почтили минутой молчания. Также сотрудники возложили цветы к мемориальной доске.
- Родился Сергей Балдаев в феврале 1971 года. Службу в уголовно-исполнительной системе проходил с октября 1995 года. Погиб при исполнении служебных обязанностей 14 сентября 1998 года, - рассказали в УФСИП по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО почтили память погибшего сотрудника
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