Школьники узнали о Герое России Анатолии Романове
В Улан-Удэ для учащихся кадетского класса средней школы № 18 прошёл урок мужества, посвящённый дню рождения Героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова.
О героическом подвиге генерала школьникам рассказали военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии капитан Евгений Цюпа и прапорщик Надежда Нурутдинова. Ребятам показали документальный фильм «История одного генерала».
Росгвардейцы также провели с кадетами занятие по огневой подготовке и показали элементы строевой подготовки.
В 1995 году заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД России генерал Романов возглавлял Объединённую группировку войск (сил) на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, был подорван боевиками.
Анатолий Романов получил тяжёлое ранение. На протяжении 26 лет продолжается его лечение в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ.
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества
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