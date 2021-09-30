В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Школьники узнали о Герое России Анатолии Романове



В Улан-Удэ для учащихся кадетского класса средней школы № 18 прошёл урок мужества, посвящённый дню рождения Героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова.



О героическом подвиге генерала школьникам рассказали военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии капитан Евгений Цюпа и прапорщик Надежда Нурутдинова. Ребятам показали документальный фильм «История одного генерала».



Росгвардейцы также провели с кадетами занятие по огневой подготовке и показали элементы строевой подготовки.



В 1995 году заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД России генерал Романов возглавлял Объединённую группировку войск (сил) на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, был подорван боевиками.



Анатолий Романов получил тяжёлое ранение. На протяжении 26 лет продолжается его лечение в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ.

