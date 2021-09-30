Жители села долго ждали открытия ФАПа
В селе Иркилик Прибайкальского района Бурятии завершилось возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). ФАП сдан на прошлой неделе, завершение работ планируется к концу ноября.
Для его полноценной работы необходимо полностью оснастить помещение, получить лицензию на осуществление медицинской деятельности, трудоустроить фельдшера, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
- Открытие ФАПа - долгожданное событие для села Иркилик, потому что оно находится далеко от районной поликлиники, а у нас много маломобильных граждан. Теперь жителям не придётся ездить в Прибайкальскую центральную районную больницу, чтобы прийти на приём к фельдшеру, открыть больничный, или пройти вакцинацию. ФАП находится рядом с детским садом, расположение такое выбрали специально, для удобства населения. В новом ФАПе жители смогут пройти первый этап диспансеризации, пройти ЭКГ, проверить давление, - рассказал главврач Прибайкальской центральной районной больницы Зоригто Жамбалов.
Для оснащения 16-ти новых модульных ФАПов в республиканском бюджете выделено 15 млн. рублей. Приобретение оборудования планируется в середине октября.
- Новый ФАП – это очень важный, нужный людям социальный объект. Он отвечает современным требованиям, обеспечен всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, - отметили в минздраве.
Фельдшерско-акушерский пункт площадью 86 квадратных метров рассчитан на 13 посещений в смену и будет обслуживать около 522 жителей села Иркилик.
В 2021 году в Бурятии по программе модернизации первичного звена здравоохранения построены пять фельдшерско-акушерских пунктов в селе Тунка, улусе Хойто-гол, селе Ярикто, селе Суво, и в селе Шаманка.
Новый ФАП в селе Бурятии сможет обслуживать 522 человек
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