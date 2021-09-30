Причиной стало повышение уровня воды в Байкале
В Иркутской области туристы, которые собираются побывать в Прибайкальском национальном парке, выражают беспокойство из-за высокого уровня Байкала. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии, уровень воды в нём в настоящее время выше нормы более чем на 20 сантиметров и продолжает расти.
В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» пояснили, что следует соблюдать осторожность тем, кто в ближайшее время планирует пройтись по Большой Байкальской тропе. На одном из её самых популярных отрезков: от посёлка Листвянка до посёлка Большое Голоустное – есть участки, требующие особого внимания.
Один из них находится вблизи пади Малая Кадильная и проходит по каменистому пляжу в зоне прибоя. На протяжении километра путь ограничен осыпным обрывом. До повышения уровня озера ширина береговой полосы в этом месте составляла около 5 метров, но сейчас стала заметно меньше: остаться сухим во время сильного ветра и шторма практически невозможно.
Ещё один фактор опасности здесь – осыпание рыхлой горной породы. А с наступлением отрицательных температур на этом участке появятся наледи, передвижение по котором весьма затруднительно. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Передвижение по Большой Байкальской тропе может быть затруднено
Общество, Фото:
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