В Бурятии за раз высадили более 19 тысяч сеянцев сосны

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Посадка прошла в Баргузинском районе



Вблизи села Макаринино Баргузинского района Бурятии прошла посадка леса. В акции приняли участие сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза, ребята из школьного лесничества «Росток», а также дорожники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Сперва лесники показали, как правильно посадить сеянцы сосны.



- Мы очень рады, что юные лесники всегда стремятся нам помочь. На любые мероприятия мы всегда выезжаем вместе, делимся историями и наслаждаемся красивой природой. Возможно, ребята захотят стать лесниками, чтобы оберегать лес родного края. Также не остались равнодушными сотрудники дорожно-строительной компании, когда узнали, что мы хотим провести посадку, - рассказал руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.



Лесники и участники акции высадили более 19 тысяч сеянцев сосны на площади около 6 га.



- Мы участвуем в посадке не в первый раз. Уже знаем, как правильно высаживать сеянцы сосны. Весной, когда сойдёт снег, мы приедем сюда вместе с лесниками, чтобы посмотреть, как прижились маленькие сосны, - рассказал член школьного лесничества «Росток».

