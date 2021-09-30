Тубдиспансер Бурятии принял участие в межрегиональной конференции

Мероприятие было приурочено к юбилею Камчатской фтизиатрической службы



В городе Петропавловск-Камчатский состоялась юбилейная межрегиональная конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулёза в современных условиях», посвящённая 70-летию противотуберкулёзной службы Камчатского края. В её работе приняли участие главные внештатные специалисты-фтизиатры министерства здравоохранения России, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, специалисты из Камчатского края, учреждения ФСИН по Камчатскому краю. Также на конференцию приехали руководители противотуберкулёзных служб России из более чем 20 регионов.



В целом мероприятие прошло плодотворно и познавательно. Особенный интерес у медиков вызвали доклады д.м.н., профессора Валентины Аксёновой; д.м.н., профессора Сергея Борисова; д.м.н., профессора, главного внештатного фтизиатра по Южному федеральному округу Людмилы Шовкун.



От Бурятии в работе конференции приняла участие заместитель главного врача по диспансерной работе республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Г.Д. Дугаровой Елена Сафоронова.



- Её доклад «Наставничество в диспансере: первые шаги…» вызвал неподдельный интерес у участников конференции. Проблема кадрового дефицита стоит остро на всех территориях, и привлечение молодых специалистов в нашу службу – это большая проблема на сегодняшний день. Тем интереснее было услышать наш опыт работы с молодыми докторами. А именно кураторство и передача опыта молодёжи от старших товарищей, - пояснили в медучреждении.



Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер впервые принял участие в подобном мероприятии в качестве представителей ДФО. Особое впечатления на хозяев и гостей произвело его видеопоздравление. Кроме этого, за время конференции у медучреждения из Бурятии появились новые контакты и связи с коллегами из Магадана, Камчатки и Владивостока, сообщает пресс-служба тубдиспансера.



