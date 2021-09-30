На Ольхоне продолжается лесовосстановление

Общество, Фото: БФ «Подари планете жизнь»

За молодыми деревьями всё ещё требуется уход



В острове Ольхон продолжается восстановление лесов. Один из больших участков бывшего горельника площадью в более чем 20 гектаров сейчас зеленеет благодаря саженцам и подросту сосны и лиственницы. Работы здесь велись на протяжении нескольких лет.



- Лесной пожар на данном участке произошёл в 2016 году. После территорию очищали от остатков сгоревшей древесины вручную и пахали трактором, чтобы помочь «новичкам» прижиться. Саженцам на Ольхоне приходится нелегко: почва здесь преимущественно песчаная и супесчаная, сильные ветры вкупе с морозами усложняют приживаемость. Так, из первых саженцев 2019 года укоренились и перезимовали едва 50%. Поэтому в последующие годы потребовалось досаживать деревья. Благодарим добровольцев, оказавших в этом неоценимую помощь! Внимание людей к молодым деревьям ещё потребуется в части прополки и других уходовых мероприятий, - рассказал Сергей Кочнев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной работе.



Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», вместе с государственными инспекторами Островного участкового лесничества трудились добровольцы из лесовосстановительного лагеря.



- В этот раз на месте старого горельника и предыдущих лесовосстановительных мероприятий добровольцы досадили больше 20000 молодых сосенок. В основном их привезли из лесопитомника, часть спасли из-под линий электропередач (там подрост по закону убирают, чтобы не мешал функционированию линейных объектов). Рассчитываем и дальше участвовать в лесовосстановлении, в том числе на острове Ольхон – там работаем с 2015 года, организуем профильные лагеря. Команда у нас дружная, у ребят большой опыт, поэтому верим: лес на Ольхоне будет жить! – заявила Наталья Еремеева, руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь».

