Комиссии проверят подготовку состава и вооружение соединений и частей ВВО
В октябре этого года в более чем 70 соединениях и воинских частях Восточного военного округа будет проведена контрольная проверка за летний период обучения. На первом этапе комиссии штабов округа и объединений ВВО проверят соединения и воинские части, дислоцированные в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае. На втором – соединения и воинские части в Приморском крае и Сахалинской области.
До начала мероприятий будут сформированы специальные рабочие группы под руководством командующих объединениями, начальников родов войск, служб и управлений округа. В ходе контрольных занятий они будут проверять состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения и морально-психологическое состояние личного состава.
Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактической, специальной и физической подготовкам.
Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
У военных Бурятии проведут контрольную проверку
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