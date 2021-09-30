У военных Бурятии проведут контрольную проверку

Комиссии проверят подготовку состава и вооружение соединений и частей ВВО



В октябре этого года в более чем 70 соединениях и воинских частях Восточного военного округа будет проведена контрольная проверка за летний период обучения. На первом этапе комиссии штабов округа и объединений ВВО проверят соединения и воинские части, дислоцированные в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае. На втором – соединения и воинские части в Приморском крае и Сахалинской области.



До начала мероприятий будут сформированы специальные рабочие группы под руководством командующих объединениями, начальников родов войск, служб и управлений округа. В ходе контрольных занятий они будут проверять состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения и морально-психологическое состояние личного состава.



Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактической, специальной и физической подготовкам.



Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

