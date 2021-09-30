Его проведут в посёлке Селенгинск
10 октября в Кабанском районе Бурятии состоится чемпионат республики по спортивному ориентированию «Гонка сильнейших». Соревнования пройдут в дисциплине «кросс-лонг» в посёлке Селенгинск на лыжной трассе.
В чемпионате примут участие группы: Ж 12, Ж 14, Ж 16, Ж 18, Ж 21, Ж 40, Ж 50, Ж 60, М 12, М 14, М 16, М 18, М 21, М 40, М 50, М 60 и новички.
Регистрация участников проходит на orgeo.ru до 18:00 8 октября. Старт соревнований будет дан 10 октября в 13:00. Выдача номеров начнётся с 11:30. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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В Бурятии проведут чемпионат по спортивному ориентированию
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