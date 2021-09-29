Общее число случаев заражения приближается к 69 тысячам
За прошедшие сутки в Забайкальском крае выявлено 188 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период опасный вирус обнаружен у 68 922 забайкальцев.
За прошедшие сутки 154 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 59 774.
В моногоспиталях Забайкалья 108 человек находятся в тяжёлом состоянии, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 412 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 58 866 случаев заражения. Суточный прирост составил 92 больных.
За сутки 154 забайкальца вылечились от коронавируса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За лето проверили более 2,6 тысяч объектов
Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек
18-летний парень нанёс мужчине не менее десяти ударов ножом
Всего с начала года составлено 144 протокола, назначены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей
Горожане, жалующиеся на маршрутки, бросили чиновникам челлендж
Разведчики вступили в бой с превосходящими силами «противника»
На смену ветрам ненадолго придёт потепление
Жители микрорайона Забайкальский потребовать убрать приют после страшных нападений собак на людей
Закон будет действовать до 1 марта 2026 года
За оружие выдают вознаграждение
Общее число случаев COVID-19 движется к 59 000
Съёмки проходили в Чивыркуйском заливе
Дети посадили саженцы ели и берёзы
Ко Дню учителя стартует акция «Лес вместо букета»
Катания будут с соблюдением социальной дистанции