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За сутки 154 забайкальца вылечились от коронавируса

За сутки 154 забайкальца вылечились от коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения приближается к 69 тысячам

За прошедшие сутки в Забайкальском крае выявлено 188 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период опасный вирус обнаружен у 68 922 забайкальцев.

За прошедшие сутки 154 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 59 774.

В моногоспиталях Забайкалья 108 человек находятся в тяжёлом состоянии, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 1 412 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 58 866 случаев заражения. Суточный прирост составил 92 больных
коронавирус

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