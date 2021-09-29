Более 100 инвесторов приняли участие в презентации инвестпотенциала туротрасли Бурятии

В road show принял участие глава республики Алексей Цыденов
Более 100 бизнесменов, инвестируемых в туристическую отрасль, приняли участие в презентации инвестпотенциала Байкальских регионов в Москве. Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с докладом-презентацией об инвестиционном потенциале республики.
По итогам промо–тура Алексей Цыденов сообщил, что Сбербанк выразил готовность поддерживать инвестпроекты, которые будут реализовываться в Бурятии.
- На мероприятии, которое мы провели в Москве совместно с Иркутской областью, было большое количество потенциальных инвесторов. И главное, прозвучавшее здесь, это то, что в своём вступительном слове первый зам председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал о том, что инвестора, который заинтересуется Бурятией, Сбер поддержит, профинансирует те инвестпроекты, которые зайдут к нам. И Сбер верит в то, что в Бурятии туристическая отрасль является потенциальной и доходной. Это очень важная оценка. Если такой банк как Сбер верит в нас, то, безусловно, инвесторы пойдут. Это был большой интерес. Надеюсь, что это послужит стимулом для воплощения наших бизнес-идей в сфере развития туризма, - отметил Алексей Цыденов.
Александр Ведяхин также в ходе своего выступления на road show отметил, что Бурятия и Иркутская область является регионами, где выгодно вести бизнес.
- Хотел бы отметить энтузиазм этих двух регионов, губернаторов, которые знают и понимают, что они делают. Мы сами работаем как инвесторы в Бурятии и Иркутской области. От лица Сбера говорю инвесторам, что мы будем поддерживать проекты, которые будут осуществляться. Инициативы, которые заключаются после подобных road show мы берём под особый контроль. И я, как первый зам, который отвечает за финансовый бизнес, лично возьму те сделки, которые будут заключены здесь, и будем доводить их до победного конца, - подчеркнул Александр Ведяхин.
Напомним, road show «Байкал» – промо–тур для инвесторов, готовых познакомиться с туристическим потенциалом двух регионов, на территории которых расположено озеро Байкал, состоялось в Москве 28 сентября. Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представили инвестиционный потенциал регионов в сфере туризма. В мероприятии также приняли участие руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова, генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, бизнесмен, инвестор Владислав Свиблов, президент Управляющей организации ООО «Космос ОГ» Александр Швейн, известный композитор, руководитель группы компаний «Фамилия» Александр Шульгин. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Более 100 инвесторов приняли участие в презентации инвестпотенциала туротрасли Бурятии
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