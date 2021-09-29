Природное явление повторили в лабораторных условиях
Французские учёные объяснили необычное явление, наблюдающееся на Байкале. В течение зимы некоторые камни подымаются на своеобразных ножках-пьедесталах изо льда без вмешательства человека. Подобный феномен называют «Байкальский дзен» или «дзен-камень» в честь камней в японских садах.
Как предполагалось, эта структура является результатом сублимации льда, когда вода переходит из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкую форму. Это продемонстрировали исследователи из французского национального центра научных исследований (CNRS) и университета «Claude Bernard Lyon 1», повторив это явление в лаборатории.
Они показали, что тень, создаваемая камнем, препятствует сублимации льда от солнечного света и тем самым создаёт пьедестал. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале. Об этом сообщает сайт CNRS.
Учёные разгадали феномен «Байкальского дзена»
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