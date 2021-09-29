 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

Учёные разгадали феномен «Байкальского дзена»

Учёные разгадали феномен «Байкальского дзена»
Общество,  Фото:скриншот
Природное явление повторили в лабораторных условиях

Французские учёные объяснили необычное явление, наблюдающееся на Байкале. В течение зимы некоторые камни подымаются на своеобразных ножках-пьедесталах изо льда без вмешательства человека. Подобный феномен называют «Байкальский дзен» или «дзен-камень» в честь камней в японских садах.

Как предполагалось, эта структура является результатом сублимации льда, когда вода переходит из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкую форму. Это продемонстрировали исследователи из французского национального центра научных исследований (CNRS) и университета «Claude Bernard Lyon 1», повторив это явление в лаборатории.

Они показали, что тень, создаваемая камнем, препятствует сублимации льда от солнечного света и тем самым создаёт пьедестал. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале. Об этом сообщает сайт CNRS.
Байкал наука ученые лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

100 яблонь высадили возле братской могилы в Улан-Удэ
100 яблонь высадили возле братской могилы в Улан-Удэ
Общество, 29.09.2021
Живую изгородь начали обустраивать ещё в прошлом году  
За сутки 154 забайкальца вылечились от коронавируса
За сутки 154 забайкальца вылечились от коронавируса
Общество, 29.09.2021
Общее число случаев заражения приближается к 69 тысячам
В Баунтовском районе Бурятии возникла проблема с авиасообщением
В Баунтовском районе Бурятии возникла проблема с авиасообщением
Общество, 29.09.2021
Местные жители жалуются, что живут, как в XIX веке
В Бурятии озвучили итоги акции «Безопасность детства»
В Бурятии озвучили итоги акции «Безопасность детства»
Общество, 29.09.2021
За лето проверили более 2,6 тысяч объектов
На Левом берегу в Улан-Удэ вода уходит из подпольев
На Левом берегу в Улан-Удэ вода уходит из подпольев
Общество, 29.09.2021
Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек
В Шелехове задержали подозреваемого в покушении на убийство
В Шелехове задержали подозреваемого в покушении на убийство
Общество, 29.09.2021
18-летний парень нанёс мужчине не менее десяти ударов ножом
В Бурятии прибывших из-за границы жителей оштрафовали на 140 тысяч
В Бурятии прибывших из-за границы жителей оштрафовали на 140 тысяч
Общество, 29.09.2021
Всего с начала года составлено 144 протокола, назначены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей
Улан-удэнским чиновникам предложили постоять на остановках
Улан-удэнским чиновникам предложили постоять на остановках
Общество, 29.09.2021
Горожане, жалующиеся на маршрутки, бросили чиновникам челлендж  
Тактический десант уничтожил «диверсантов» на учении «Селенга-2021». Видео
Тактический десант уничтожил «диверсантов» на учении «Селенга-2021». Видео
Общество, 29.09.2021
Разведчики вступили в бой с превосходящими силами «противника»
В Бурятии немного наладится погода
В Бурятии немного наладится погода
Общество, 29.09.2021
На смену ветрам ненадолго придёт потепление
Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»
Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»
Общество, 29.09.2021
Жители микрорайона Забайкальский потребовать убрать приют после страшных нападений собак на людей
Жители Бурятии активно пользуются дачной амнистией
Жители Бурятии активно пользуются дачной амнистией
Общество, 29.09.2021
Закон будет действовать до 1 марта 2026 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^