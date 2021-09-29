На Левом берегу в Улан-Удэ вода уходит из подпольев

Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек



На реке Селенга продолжается спад уровня воды, также наблюдается сход грунтовых вод в подпольях жилых строений Левобережья, пострадавших от паводка.



- После ухода грунтовых вод спасатели Улан-Удэнской ПСС управления по ЧС администрации Улан-Удэ уже неделю проводят просушку жилых домов в СОНТ «Судостроитель». Она осуществляется в тех строениях, где отмечался выход воды выше полов. Таких домов на территории Улан-Удэ зарегистрировано 15, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.



Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек.



- Мы сможем произвести просушку дома только в том случае, когда вода полностью уйдёт из подполья, - отметил начальник Улан-Удэнской поисково-спасательной службы Олег Лухнёв.



На место выезжают смены спасателей по 5 человек. Работы будут производиться после ухода грунтовых вод в домах, затопленных в СОНТ «Судостроитель и СНТ «Весна».

