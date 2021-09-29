Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек
На реке Селенга продолжается спад уровня воды, также наблюдается сход грунтовых вод в подпольях жилых строений Левобережья, пострадавших от паводка.
- После ухода грунтовых вод спасатели Улан-Удэнской ПСС управления по ЧС администрации Улан-Удэ уже неделю проводят просушку жилых домов в СОНТ «Судостроитель». Она осуществляется в тех строениях, где отмечался выход воды выше полов. Таких домов на территории Улан-Удэ зарегистрировано 15, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек.
- Мы сможем произвести просушку дома только в том случае, когда вода полностью уйдёт из подполья, - отметил начальник Улан-Удэнской поисково-спасательной службы Олег Лухнёв.
На место выезжают смены спасателей по 5 человек. Работы будут производиться после ухода грунтовых вод в домах, затопленных в СОНТ «Судостроитель и СНТ «Весна».
На Левом берегу в Улан-Удэ вода уходит из подпольев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За лето проверили более 2,6 тысяч объектов
Сейчас просушка идёт в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек
18-летний парень нанёс мужчине не менее десяти ударов ножом
Всего с начала года составлено 144 протокола, назначены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей
Горожане, жалующиеся на маршрутки, бросили чиновникам челлендж
Разведчики вступили в бой с превосходящими силами «противника»
На смену ветрам ненадолго придёт потепление
Жители микрорайона Забайкальский потребовать убрать приют после страшных нападений собак на людей
Закон будет действовать до 1 марта 2026 года
За оружие выдают вознаграждение
Общее число случаев COVID-19 движется к 59 000
Съёмки проходили в Чивыркуйском заливе
Дети посадили саженцы ели и берёзы
Ко Дню учителя стартует акция «Лес вместо букета»
Катания будут с соблюдением социальной дистанции