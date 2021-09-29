 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

В Шелехове задержали подозреваемого в покушении на убийство

В Шелехове задержали подозреваемого в покушении на убийство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
18-летний парень нанёс мужчине не менее десяти ударов ножом

В Шелехове смертельный исход драки удалось предотвратить водителю и пассажиру автомобиля, которые, проезжая в два часа ночи в районе ТЦ «Мандарин», спугнули мужчину, наносившего удары ножом по лежащему на дороге человеку. Они же доставили тридцатилетнего пострадавшего в приёмный покой.

Установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт, который вскоре перерос в драку. 18-летний шелеховчанин нанёс уже лежащему на асфальте человеку не менее десяти ударов ножом и скрылся, когда появились свидетели преступления.

- Сотрудники уголовного розыска за несколько недель установили личность подозреваемого. 18-летний шелеховчанин был задержан сотрудниками СОБР Росгвардии и помещён в СИЗО Иркутска, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». 
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тактический десант уничтожил «диверсантов» на учении «Селенга-2021». Видео
Тактический десант уничтожил «диверсантов» на учении «Селенга-2021». Видео
Общество, 29.09.2021
Разведчики вступили в бой с превосходящими силами «противника»
В Бурятии немного наладится погода
В Бурятии немного наладится погода
Общество, 29.09.2021
На смену ветрам ненадолго придёт потепление
Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»
Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»
Общество, 29.09.2021
Жители микрорайона Забайкальский потребовать убрать приют после страшных нападений собак на людей
Жители Бурятии активно пользуются дачной амнистией
Жители Бурятии активно пользуются дачной амнистией
Общество, 29.09.2021
Закон будет действовать до 1 марта 2026 года
В Бурятии за сутки заболели ковидом более 90 человек
В Бурятии за сутки заболели ковидом более 90 человек
Общество, 29.09.2021
Общее число случаев COVID-19 движется к 59 000  
В Бурятии сняли клип на советскую песню о Байкале
В Бурятии сняли клип на советскую песню о Байкале
Общество, 29.09.2021
Съёмки проходили в Чивыркуйском заливе
В Бурятии лесники и дети высадили саженцы в сквере
В Бурятии лесники и дети высадили саженцы в сквере
Общество, 29.09.2021
Дети посадили саженцы ели и берёзы
Жителей Бурятии призывают дарить учителям лес вместо букета
Жителей Бурятии призывают дарить учителям лес вместо букета
Общество, 29.09.2021
Ко Дню учителя стартует акция «Лес вместо букета»
В конце недели в Чите откроется ледовый дворец
В конце недели в Чите откроется ледовый дворец
Общество, 29.09.2021
Катания будут с соблюдением социальной дистанции 
Чита присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
Чита присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
Общество, 29.09.2021
Участники мероприятия пройдут олимпийскую милю
В Агинском округе объявлен конкурс детских театров
В Агинском округе объявлен конкурс детских театров
Общество, 29.09.2021
Мероприятие посвящено юбилею писателя и драматурга Даширабдана Батожабая
В Бурятии продолжает холодать
В Бурятии продолжает холодать
Общество, 29.09.2021
Местами температура опускалась до -10

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^