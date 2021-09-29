В Шелехове задержали подозреваемого в покушении на убийство

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

18-летний парень нанёс мужчине не менее десяти ударов ножом



В Шелехове смертельный исход драки удалось предотвратить водителю и пассажиру автомобиля, которые, проезжая в два часа ночи в районе ТЦ «Мандарин», спугнули мужчину, наносившего удары ножом по лежащему на дороге человеку. Они же доставили тридцатилетнего пострадавшего в приёмный покой.



Установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт, который вскоре перерос в драку. 18-летний шелеховчанин нанёс уже лежащему на асфальте человеку не менее десяти ударов ножом и скрылся, когда появились свидетели преступления.



- Сотрудники уголовного розыска за несколько недель установили личность подозреваемого. 18-летний шелеховчанин был задержан сотрудниками СОБР Росгвардии и помещён в СИЗО Иркутска, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

