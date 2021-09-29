Их проведут без участия зрителей
В Агинском Бурятском округе готовятся к проведению всероссийского турнира по боксу памяти Иосифа Кобзона (6+). В этом году турнир пройдёт с 30 сентября по 2 октября в спортивном зале центра по спортивным и адаптивным видам спорта в посёлке Агинское. Это спортивное событие является одним из крупных спортивных мероприятий для Забайкальского края.
3 октября на центральном стадионе посёлка Агинское состоится первый открытый турнир Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан» на «Кубок губернатора Забайкальского края» (0+).
Мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Судейская бригада, спортсмены будут допущены к соревнованиям после предоставления сертификата о вакцинации, результатов ПЦР-тестов. Все соревнования пройдут без участия зрителей.
Напомним, что турнир памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона пройдёт как соревнование класса «Б» среди юниоров и юношей. У спортсменов есть возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта по боксу. В 2020 году из-за напряжённой ситуации по распространению коронавирусной инфекции соревнования не проводились. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе пройдут соревнования по боксу и стрельбе из лука
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