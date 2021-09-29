Жители Бурятии активно пользуются дачной амнистией

Закон будет действовать до 1 марта 2026 года



За первое полугодие 2021 года жители Бурятии зарегистрировали свыше 2,2 тысяч объектов недвижимости в рамках дачной амнистии. Из них около 2 тысяч прав оформлено на жилые дома и более 200 на земельные участки, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.



Называемый в просторечье «дачной амнистией» закон был принят в 2006 году и продлён в России до 1 марта 2026 года. Поправки распространили действие закона не только на дома, возведенные на садовых и дачных участках, но и на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства (в границах населённого пункта).



С 30 апреля 2021 года ещё более упростили порядок регистрации прав граждан на жилые и садовые дома, которые уже состоят на государственном кадастровом учете. В случае, если объекты недвижимости ранее поставлены на государственный кадастровый учёт, государственная регистрация права собственности на них осуществляется на основании лишь правоустанавливающего документа на земельный участок.



Возведённый объект недвижимости должен соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотренным Градостроительным кодексом. По закону, на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом высотой не более 20 метров и не более чем с тремя наземными этажами.







