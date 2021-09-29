В Бурятии стартовал конкурс эссе по четверостишиям

Авторы представят работы, написанные по изречениям из книги «Зерцало мудрости»
В Бурятии объявлен конкурс эссе на бурятском языке на изречение (субхашита) Эрдыни-Хайбзун Галшиева из книги «Зерцало мудрости» («Бэлигэй толи»). Мероприятие приурочено ко Дню бурятского языка.
Участниками конкурса могут стать авторы от 16 лет, которые должны представить на конкурсную оценку творческую работу, написанную на основе одного из двух четверостиший из книги «Зерцало мудрости» («Бэлигэй толи») Эрдыни-Хайбзун Галшиева. Заявки на участие принимаются по адресу: konkurs214124@mail.ru с пометкой «На конкурс эссе» до 20 октября.
По результатам конкурса будут определены 9 победителей: по три автора в каждой возрастной номинации. Победители награждаются дипломами и денежными призами, участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение 16+
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