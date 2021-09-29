Бурятию на первенстве России представят 6 борцов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования среди спортсменов до 23 лет проведут в начале октября в Подмосковье



С 1 по 3 октября в Наро-Фоминске пройдёт первенство страны по вольной борьбе U-23. Соревнование станет ключевым для формирования команды на первенство мира U-23, которое состоится в столице Сербии с 1 по 7 ноября.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Бурятию на соревнованиях представят шесть спортсменов:



Весовая категория 61 кг

Булат Баясхолонов;



Весовая категория 70 кг

Никита Жаргалов;



Весовая категория 74 кг

Тумэн Бодиев;

Буян Цыренов;



Весовая категория 79 кг

Буянто Шадапов;



Весовая категория 92 кг

Цэдаши Дугаров.

