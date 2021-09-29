Соревнования среди спортсменов до 23 лет проведут в начале октября в Подмосковье
С 1 по 3 октября в Наро-Фоминске пройдёт первенство страны по вольной борьбе U-23. Соревнование станет ключевым для формирования команды на первенство мира U-23, которое состоится в столице Сербии с 1 по 7 ноября.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Бурятию на соревнованиях представят шесть спортсменов:
Весовая категория 61 кг
Булат Баясхолонов;
Весовая категория 70 кг
Никита Жаргалов;
Весовая категория 74 кг
Тумэн Бодиев;
Буян Цыренов;
Весовая категория 79 кг
Буянто Шадапов;
Весовая категория 92 кг
Цэдаши Дугаров.
Бурятию на первенстве России представят 6 борцов
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