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Бурятию на первенстве России представят 6 борцов

Бурятию на первенстве России представят 6 борцов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования среди спортсменов до 23 лет проведут в начале октября в Подмосковье

С 1 по 3 октября в Наро-Фоминске пройдёт первенство страны по вольной борьбе U-23. Соревнование станет ключевым для формирования команды на первенство мира U-23, которое состоится в столице Сербии с 1 по 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Бурятию на соревнованиях представят шесть спортсменов:

Весовая категория 61 кг
Булат Баясхолонов;

Весовая категория 70 кг
Никита Жаргалов;

Весовая категория 74 кг
Тумэн Бодиев;
Буян Цыренов;

Весовая категория 79 кг
Буянто Шадапов;

Весовая категория 92 кг
Цэдаши Дугаров.
Бурятия вольная борьба первенство России первенство мира спорт

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