В Бурятии заведения проверят на доступность для пожилых

Тестировать места общественного пользования будут «серебряные» волонтёры



С 1 октября в Бурятии стартует акция «Одобрено старшим поколением», в ходе которой «серебряные» волонтёры республики на протяжении месяца будут посещать кафе, кинотеатры, магазины и другие места общественного пользования. Основная цель – определить их доступность для пожилых людей.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, механизм проведения акции прост и доступен практически каждой НКО, которая работает с пожилыми людьми. Группа «серебряных» волонтёров проверяет места общественного пользования на доступность для пожилых людей. Каждая площадка оценивается по нескольким параметрам, которые отмечены в чек-листе.



Успешно прошедшим тестирование волонтёры предложат специальную наклейку «Одобрено старшим поколением», которую можно будет повесить на дверь и замотивировать пожилых людей не стесняться и не бояться заходить внутрь. Те организации, которые не прошли проверку, получат рекомендации от «серебряных» волонтёров.



- Если ваша организация или волонтёрская группа хочет поддержать акцию «Одобрено старшим поколением», мы будем рады новым партнёрам! Что для этого нужно? Написать нам на электронный адрес zabotaryadom@gmail.com. Мы вышлем информацию, как провести акцию (инструкцию, чек-лист, дизайн наклейки и образец благодарственного письма). По телефону +7 978 902-29-19 комьюнити-менеджер коалиции НКО «Забота рядом» Елена Водолазская ответит на ваши на вопросы. Акция будет проводиться в октябре 2021 года, – рассказали организаторы всероссийского социального проекта.



