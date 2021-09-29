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Некоторых жителей Бурятии освободят от уплаты взносов на капремонт

Некоторых жителей Бурятии освободят от уплаты взносов на капремонт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это касается граждан, проживающих в домах, которые включены в программу комплексного развития территорий

В Бурятии жителей многоквартирных домов, расположенных на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии, освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт. Накануне законопроект об этом единогласно утвердили на очередной сессии Народного Хурала.

- Комплексное развитие территорий (КТР) подразумевает собой обновление городской застройки, а также возможность расселения не только аварийных домов, но и не признанных таковыми. Это позволит людям поменять старое, некомфортное жилье без долгих лет ожидания признания его аварийным. Таким образом, для того чтобы жильцы домов, включённых в программу КТР, не платили взносы на капремонт, Минстрой Бурятии разработал изменения в статью 3 закона Республики Бурятия «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Изменения были подготовлены в целях приведения республиканского закона в соответствие с требованиями федерального закона №494 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», - сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

По словам министра строительства РБ Николая Рузавина, согласно изменениям, которые внесены в закон, собственники домов, которые войдут в программу комплексного развития территорий, будут освобождены от уплаты взносов на капремонт с первого месяца года, в котором предполагается начать переселение.

Отметим, что решение о включении многоквартирного дома в программу КТР будут принимать сами собственники на общем собрании жильцов.

- Без согласия собственников дом не будет включён в программу комплексного развития территорий. Таким образом при принятии решения о сносе доме будет учитываться мнение жильцов, – добавил министр строительства.

Закон об освобождении от взносов за капитальный ремонт жителей домов, подлежащих включению в программу КТР, вступит в силу уже в октябре текущего года.

Бурятия капитальный ремонт многоквартирные дома

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