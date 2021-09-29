На Кругобайкалке внедряют раздельный сбор мусора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Площадки по сбору уже установлены на 10 станциях КБЖД



До конца 2021 года на платформах Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области появятся 27 урн, изготовленных из переработанного пластика. Ёмкости, состоящие из пяти секций, позволят раздельно собирать стекло, пластик, металл, картон, бумагу, а также несортируемые отходы.



Площадки для раздельного сбора мусора в этом году уже установлены на 10 станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской магистрали. Контейнеры позволяют отдельно утилизировать предметы, пригодные для вторичной переработки: бумагу, стекло и пластик.



Площадки оборудованы на станциях Култук, Уланово, Маритуй, а также на остановочных пунктах Галерея Сосновая, Старая Ангасолка, Турбаза Шарыжалгай, Речка Маритуйка, Половинная, Пономаревка и Лиственичный. На остальных станциях КБЖД аналогичные площадки будут установлены уже к началу туристического сезона 2022 года.



Вывоз мусора с КБЖД осуществляется на мотовозе с платформой, который курсирует еженедельно. В текущем году на станции Култук планируется начать заготовку вторичного сырья, собранного на станциях исторической магистрали. Для этого здесь будет установлен специальный гидравлический пресс, а полученный материал будет передан в специальные предприятия для последующей переработки. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

