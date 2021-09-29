В Бурятии лесники и дети высадили саженцы в сквере

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Дети посадили саженцы ели и берёзы



В сквере Победы села Романовка Баунтовского района Бурятии сотрудники Романовского лесхоза совместно с ребятами из школьного лесничества «Лесной патруль» высадили саженцы лесных растений, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Перед посадкой лесники провели инструктаж. Специалисты напомнили ребятам, как правильно посадить саженцы ели и берёзы, чтобы они прижились и радовали жителей.



- После того, как мы провели инструктаж, работа сразу закипела, дети с горящими глазами разбирали саженцы и приступали к посадке. Даже девочки хватали лопаты, чтобы выкопать ямки! - поделился сотрудник Романовского лесхоза.



Уже через пару часов совместной работы на территории сквера красовались 25 саженцев.



- Нам очень понравилось высаживать деревья. Мы уверены, что все саженцы приживутся, а территория сквера станет красивее, - рассказала юный лесник Дарья.

