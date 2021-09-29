Жителей Бурятии призывают дарить учителям лес вместо букета

Ко Дню учителя стартует акция «Лес вместо букета»
5 октября состоится Международный день учителя. В преддверии этого праздника проект «Посади лес» движения ЭКА запускает традиционную акцию «Лес вместо букета». Организаторы приглашают родителей и школьников поздравить своих учителей, подарив им сертификат на настоящие деревья, которые высадят волонтёры движения на пострадавших от бедствий лесных территориях.
Чтобы посвятить учителю лес, необходимо:
● перейти на сайт Posadiles.ru;
● выбрать необходимое количество деревьев;
● выбрать дизайн сертификата;
● добавить текст поздравления;
● внести пожертвование;
● вручить сертификат учителю 5 октября.
Волонтёры движения ЭКА высадят молодые леса в нескольких регионах России на природных территориях, пострадавших от пожаров, нашествия вредителей и других природных катаклизмов. После посадок учитель получит фото и GPS-координаты саженцев.
- В День учителя преподавателям принято дарить многочисленные букеты из срезанных цветов. Однако эти цветы быстро завянут, а память о них вряд ли останется надолго. Мы приглашаем родителей и детей поздравить любимого учителя креативно! Вручите ему один букет от класса, а остальные собранные средства потратьте на новое, необычное впечатление, например, на лес, который посадят волонтёры в честь педагога. Это не только нестандартный, но и символический подарок: пока школьники будут взрослеть благодаря трудам учителя, молодые деревья будут расти и набираться сил, а к моменту выпуска класса станут самостоятельной и долговечной экосистемой, – говорит Елена Горохова, директор движения ЭКА.
«Посади Лес» – краудфандинговая платформа для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За шесть лет силами проекта и волонтёров было высажено более 1,5 миллионов деревьев в 42 регионах России.
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